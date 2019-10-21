19-летний улан-удэнец стащил технику из магазина
В Железнодорожном районе Улан-Удэ 19 октября в полицию поступило заявление о краже в магазине цифровой и бытовой техники. Неизвестный с витрины украл перфоратор стоимостью более 10 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого – 19-летнего посетителя магазина – и изъяли украденное. Кражу он совершил, будучи условно осуждённым.
Раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудован магазин.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл перфоратор с витрины
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