В Иркутской области на выходных потушили два крупных пожара

- Именно эти две причины пожаров – электротехническая и нарушения при эксплуатации печного отопления – являются основными при наступлении холодов. При обогреве помещений жильцы часто забывают о пожарной безопасности, перекаливая печи, используя неисправные электроприборы или обогреватели кустарного производства, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.









35 пожаров произошло за выходные дни в Иркутской области. Из них два пожара – на объектах с массовым пребыванием людей. На них были эвакуированы 22 человека. Погибших и пострадавших в результате этих пожаров нет.Накануне днём в посёлке Куйтун в 11:57 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в одноэтажном здании общежития.На место происшествия были направлены 2 пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения внутри одной из комнат развивался пожар. Во всём здании было сильное задымление. К этому времени самостоятельно эвакуировались 16 человек. В течение пяти минут открытый огонь был потушен. Ещё в течение часа были ликвидированы последствия пожара.Огонь повредил стены, мебель, бытовую технику. По предварительной информации, возгорание произошло по электротехнической причине.В субботу, 5 октября, в половине 9 часа вечера в пожарную охрану города Братска поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха, расположенной за городом.4 пожарных расчёта, прибыв на место, приступили к тушению – горела кровля одноэтажной деревянной бани, откуда самостоятельно эвакуировались 6 человек.В результате пожара повреждена кровля бани на площади 100 кв. м. Ликвидация последствий пожара продолжалась более 3 часов. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.