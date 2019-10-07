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В Иркутской области на выходных потушили два крупных пожара

В Иркутской области на выходных потушили два крупных пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Причинами пожаров стали электротехническая и нарушения при эксплуатации печного отопления

35 пожаров произошло за выходные дни в Иркутской области. Из них два пожара – на объектах с массовым пребыванием людей. На них были эвакуированы 22 человека. Погибших и пострадавших в результате этих пожаров нет.

Накануне днём в посёлке Куйтун в 11:57 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в одноэтажном здании общежития.

На место происшествия были направлены 2 пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения внутри одной из комнат развивался пожар. Во всём здании было сильное задымление. К этому времени самостоятельно эвакуировались 16 человек. В течение пяти минут открытый огонь был потушен. Ещё в течение часа были ликвидированы последствия пожара.

Огонь повредил стены, мебель, бытовую технику. По предварительной информации, возгорание произошло по электротехнической причине.

В субботу, 5 октября, в половине 9 часа вечера в пожарную охрану города Братска поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха, расположенной за городом.
4 пожарных расчёта, прибыв на место, приступили к тушению – горела кровля одноэтажной деревянной бани, откуда самостоятельно эвакуировались 6 человек.

В результате пожара повреждена кровля бани на площади 100 кв. м. Ликвидация последствий пожара продолжалась более 3 часов. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

- Именно эти две причины пожаров – электротехническая и нарушения при эксплуатации печного отопления – являются основными при наступлении холодов. При обогреве помещений жильцы часто забывают о пожарной безопасности, перекаливая печи, используя неисправные электроприборы или обогреватели кустарного производства, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


Иркутская область пожар
 
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