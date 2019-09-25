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Жительницу Байкальска обманули со взломанной почты

Жительницу Байкальска обманули со взломанной почты
Происшествия, 
Мошенники отправили реквизиты с почты проверенных поставщиков

В полицию обратилась 46-летняя жительница Байкальска. Она лишилась свыше 14 тысяч рублей при оплате поставки партии товаров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Предпринимательница через электронную почту заказала товар у поставщика, с которым работает около года. Получив номер банковской карты для оплаты, женщина через какое-то время получила ещё одно письмо с электронной почты фирмы-поставщика с реквизитами другого счёта, на который автор письма просил совершить перевод. Кроме того, женщине позвонила представитель фирмы, сообщила, что товар готов к отправке и необходимо оплатить его.

После того, как женщина оплатила товар, ей позвонила представитель фирмы и сообщила, что деньги не получила, номер карты ей не знаком и никаких писем с изменениями ей не отправляла.

Оперативники не исключают, что мошенники могли получить доступ к почтовому ящику фирмы-поставщика.

Полицейские продолжают следствие.

мошенничество
 
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