Жительницу Байкальска обманули со взломанной почты

Мошенники отправили реквизиты с почты проверенных поставщиков
В полицию обратилась 46-летняя жительница Байкальска. Она лишилась свыше 14 тысяч рублей при оплате поставки партии товаров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Предпринимательница через электронную почту заказала товар у поставщика, с которым работает около года. Получив номер банковской карты для оплаты, женщина через какое-то время получила ещё одно письмо с электронной почты фирмы-поставщика с реквизитами другого счёта, на который автор письма просил совершить перевод. Кроме того, женщине позвонила представитель фирмы, сообщила, что товар готов к отправке и необходимо оплатить его.
После того, как женщина оплатила товар, ей позвонила представитель фирмы и сообщила, что деньги не получила, номер карты ей не знаком и никаких писем с изменениями ей не отправляла.
Оперативники не исключают, что мошенники могли получить доступ к почтовому ящику фирмы-поставщика.
Полицейские продолжают следствие.
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