В тяжёлом состоянии находятся 5 учениц
В Иркутске 24 сентября произошло массовое пищевое отравление в православной женской гимназии. Пострадало 24 ребёнка в возрасте от 7 до 16 лет, 11 из них госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.
- Основную причину пищевого отравления предварительно связывают с употреблением кондитерских изделий, пирожных. Из 24 пострадавших госпитализировано 11 детей, - уточнили в ведомстве.
Пять воспитанниц гимназии находятся в тяжёлом состоянии, 13 детей находятся на амбулаторном лечении. Специалисты Роспотребнадзора приступили к эпидемиологическому расследованию накануне, отобраны пробы воды, пищевых продуктов и биоматериала, сообщает портал IRK.ru.
В Иркутске 11 воспитанниц православной женской гимназии отравились пирожными
Происшествия, Фото:
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