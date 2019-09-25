В Иркутске 11 воспитанниц православной женской гимназии отравились пирожными

В тяжёлом состоянии находятся 5 учениц



В Иркутске 24 сентября произошло массовое пищевое отравление в православной женской гимназии. Пострадало 24 ребёнка в возрасте от 7 до 16 лет, 11 из них госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.



- Основную причину пищевого отравления предварительно связывают с употреблением кондитерских изделий, пирожных. Из 24 пострадавших госпитализировано 11 детей, - уточнили в ведомстве.



Пять воспитанниц гимназии находятся в тяжёлом состоянии, 13 детей находятся на амбулаторном лечении. Специалисты Роспотребнадзора приступили к эпидемиологическому расследованию накануне, отобраны пробы воды, пищевых продуктов и биоматериала, сообщает портал IRK.ru.



