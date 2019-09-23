В Бурятии потушили два лесных пожара

На утро понедельника возгораний не зарегистрировано



За прошедшие выходные обнаружили два лесных пожара в Иволгинском и Заиграевском районах Бурятии. Пожары возникли по причине неосторожного обращения с огнём и были оперативно ликвидированы.



Общая площадь леса, пострадавшая от возгорания, составила менее 3 га.



На тушении работало 22 человека из числа лесной охраны, задействовано 6 единиц лесопожарной техники.



На утро 23 сентября лесных пожаров не зарегистрировано, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.

