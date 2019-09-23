На утро понедельника возгораний не зарегистрировано
За прошедшие выходные обнаружили два лесных пожара в Иволгинском и Заиграевском районах Бурятии. Пожары возникли по причине неосторожного обращения с огнём и были оперативно ликвидированы.
Общая площадь леса, пострадавшая от возгорания, составила менее 3 га.
На тушении работало 22 человека из числа лесной охраны, задействовано 6 единиц лесопожарной техники.
На утро 23 сентября лесных пожаров не зарегистрировано, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.
В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия, Фото:
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