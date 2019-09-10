В центре Улан-Удэ столкнулись мотоцикл и мусоровоз

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Очевидец ДТП сообщил «Байкал-Daily», что вероятно в аварии виновен байкер.







В центре Улан-Удэ под колёса мусоровоза едва не попал мотоциклист. Авария произошла на площади Советов сегодня утром. По словам очевидца, мусоровоз поворачивал направо и в этот момент произошло ДТП.- Молодой человек успел спрыгнуть с мотоцикла. Остался бы без ног, - сообщил подписчик паблика uu_news.