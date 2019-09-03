Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
1 сентября около 21:00 на улице Комарова в Улан-Удэ 22-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер» совершил наезд на 58-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Пешехода с закрытым переломом шейного отдела позвоночника и другими травмами госпитализировали в БСМП. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ большегруз с дровами дважды попал в ДТП. В обеих авариях обошлось без пострадавших.
В Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попал пьяный пешеход
Происшествия, Фото:
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