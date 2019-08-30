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Большегруз с дровами дважды попал в ДТП в Улан-Удэ

Большегруз с дровами дважды попал в ДТП в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С грузовиком столкнулись два автомобиля

Сегодня в обеденное время на Читинском переезде в Улан-Удэ произошло ДТП. Большегруз «DAF», гружённый дровами, при повороте направо совершил столкновение с автомобилем «Мицубиши Делика».



В аварии никто не пострадал, однако ДТП спровоцировало пробку.

- Через минут 10 на этом же месте проезжал ещё один грузовик, который совершил столкновение с этим большегрузом, - сообщил очевидец.

Во втором ДТП также нет пострадавших.




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Бичурском районе Бурятии в ДТП попал 52-летний водитель мопеда. Мужчина не справился с рулевым управлением и опрокинулся.
ДТП
 
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