Большегруз с дровами дважды попал в ДТП в Улан-Удэ

Сегодня в обеденное время на Читинском переезде в Улан-Удэ произошло ДТП. Большегруз «DAF», гружённый дровами, при повороте направо совершил столкновение с автомобилем «Мицубиши Делика».









Во втором ДТП также нет пострадавших.











