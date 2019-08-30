МЧС Бурятии сообщило о снижении числа происшествий на водоёмах России

Причиной тому стало увеличение штрафов



В регионах России сотрудники государственной инспекции по маломерным судам отмечают снижение количества административных правонарушений более чем на 40 %.



- Одной из основных причин улучшения показателей, это 10 кратное увеличение штрафов и ужесточение ответственности за нарушение правил управления и эксплуатации судном, которые вступили в силу 26 июля 2019 года, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Всего на сегодня учёте в ГИМС зарегистрировано более 1,5 миллионов единиц маломерных судов. При этом, количество маломерных судов ежегодно прирастает на 5%. Если за весь 2018 год было зарегистрировано более 45 тысяч плавсредств, то за 8 месяцев 2019 уже около 41 тысячи.



Инспекторы ГИМС регулярно проводят контрольно-надзорные мероприятия на водных объектах. По итогам проведённой работы за последний месяц привлечено к административной ответственности 2170 лиц, общая сумма наложенных штрафов составила 6,7 миллионов рублей.

