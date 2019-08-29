Пожары действуют в труднодоступной местности
За прошедшие сутки в Бурятии работы по тушению пожаров не проводились. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
- По состоянию на утро 29 августа, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 1 термоточка в Северо-Байкальском районе в зоне контроля на площади 4 108 га., - уточняют в агентстве лесного хозяйства.
Пожар находится в горной труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.
На сегодня в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.
В Бурятии горит более четырёх тысяч гектаров леса
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