В Бурятии горит более четырёх тысяч гектаров леса

Пожары действуют в труднодоступной местности



За прошедшие сутки в Бурятии работы по тушению пожаров не проводились. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



- По состоянию на утро 29 августа, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 1 термоточка в Северо-Байкальском районе в зоне контроля на площади 4 108 га., - уточняют в агентстве лесного хозяйства.



Пожар находится в горной труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



На сегодня в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.

