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В Бурятии гроза подожгла лес

В Бурятии гроза подожгла лес
Происшествия, 
Возгорание находится в труднодоступной горной местности

За сутки в Бурятии работы по тушению пожаров не проводились, сообщает пресс-служба Республиканского лесного агентства лесного хозяйства.

По состоянию на утро 28 августа, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» одна термоточка в Северо-Байкальском районе в зоне контроля на площади 4 108 га.

- Пожар возник из-за сухой грозы, он находится в горной труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - уточняют в агентстве лесного хозяйства.

На сегодня в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.
лесные пожары
 
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