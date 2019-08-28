В Бурятии гроза подожгла лес

Возгорание находится в труднодоступной горной местности



За сутки в Бурятии работы по тушению пожаров не проводились, сообщает пресс-служба Республиканского лесного агентства лесного хозяйства.



По состоянию на утро 28 августа, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» одна термоточка в Северо-Байкальском районе в зоне контроля на площади 4 108 га.



- Пожар возник из-за сухой грозы, он находится в горной труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - уточняют в агентстве лесного хозяйства.



На сегодня в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.

