Обеспокоенная мать заявила в полицию
В городе Железногорск-Илимский Иркутской области полицейские оперативно разыскали пропавших детей и передали их родителям.
Вчера около 16:30 часов местная жительница обратилась в дежурную часть и сообщила, что около 14 часов её дети в возрасте восьми, пяти и двух лет ушли из дома гулять и до настоящего времени о них ничего неизвестно.
- На поиски пропавших незамедлительно был поднят личный состав отдела полиции. В общей сложности в розыске участвовало двадцать сотрудников органов внутренних дел. Полицейские провели обследование всех близлежащих дворов, подъездов, колодцев и подсобных помещений. Расширив зону поиска, уже через час стражи порядка обнаружили мальчиков в нескольких кварталах от своего дома и передали родителям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Как выяснилось, братья решили поиграть в чужом дворе, и ушли в его поисках, не спросив разрешения у мамы.
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с семьёй профилактическую беседу, чтобы подобные ситуации не повторились.
В Иркутской области мать потеряла игравших в соседнем дворе детей
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