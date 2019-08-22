В Иркутской области мать потеряла игравших в соседнем дворе детей

Обеспокоенная мать заявила в полицию



В городе Железногорск-Илимский Иркутской области полицейские оперативно разыскали пропавших детей и передали их родителям.



Вчера около 16:30 часов местная жительница обратилась в дежурную часть и сообщила, что около 14 часов её дети в возрасте восьми, пяти и двух лет ушли из дома гулять и до настоящего времени о них ничего неизвестно.



- На поиски пропавших незамедлительно был поднят личный состав отдела полиции. В общей сложности в розыске участвовало двадцать сотрудников органов внутренних дел. Полицейские провели обследование всех близлежащих дворов, подъездов, колодцев и подсобных помещений. Расширив зону поиска, уже через час стражи порядка обнаружили мальчиков в нескольких кварталах от своего дома и передали родителям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Как выяснилось, братья решили поиграть в чужом дворе, и ушли в его поисках, не спросив разрешения у мамы.



Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с семьёй профилактическую беседу, чтобы подобные ситуации не повторились.

