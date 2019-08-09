Подтопление домов в селе Енхор в Бурятии не подтвердилось



- Меня прямо прёт от ярости и бешенства! В Селенгинском районе есть село Енхор, со вчерашнего дня вода подступила к домам жителей, и никому нет дела до этого! Ни главе Селенгинского района, ни МЧС, ни даже нашему главе Цыденову (хотя я уверена, что ему просто не докладывают). Люди справляются со своей бедой самостоятельно. Мы съездили, вывезли несколько детей в Улан-Удэ к родственникам и узнали от жителей удивительные новости. Вчера приезжали к ним в село представители сельского совета и требовали от жителей подписать заявления о том, что в случае наводнения к администрации претензий иметь не будут! Я в шоке! Как назвать действия должностных лиц?! – говорилось в анонимном посте.



Глава Селенгинского района Станислав Гармаев, заместитель главы по инфраструктуре, промышленности и ЖКХ Валентин Дакич, 2 сотрудника МЧС (ПСО №3) и глава сельского поселения Валерий Дамдинов выехали на место для встречи с жителями и определения ситуации.





И на месте было установлено, что подтопленных домов на территории улуса нет. В зоне подтопления находится одна животноводческая стоянка, хозяева которой заблаговременно вывезли скот и технику, так как заранее были предупреждены главой поселения о возможном затоплении.



- На сегодня день уровень реки заметно снизился. Угрозы подтопления нет. Ситуация находится под контролем главы поселения и главы района, - сообщили в пресс-службе администрации Селенгинского района.







