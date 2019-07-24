В Иркутской области мужчину насмерть сбил грузовой поезд

Погибший уже опознан



23 июля в 23.45 часов на железнодорожных путях в районе депо в посёлке Чунский Иркутской области погиб 28-летний мужчина. Его насмерть сбил грузовой поезд.



Погибший опознан. Из-за происшествия грузовой поезд простоял 45 минут.



Ведется проверка, сообщает пресс-служба администрации Чунского района.



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