Иркутятин помог мошенникам украсть у него 200 тысяч

Лжесотрудница банка убедила мужчину продиктовать код с смс



К полицейским Иркутска с заявлением о обратился 29–летний местный житель. Накануне ему позвонила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка.



Она сообщила, что неизвестные через его онлайн-кабинет на сайте банка пытаются снять деньги. Чтобы предотвратить это, лжесотрудница предложила установить защиту от мошенников, для чего попросила назвать код подтверждения из SMS-сообщения.



Выполнив требования девушки, иркутянин усомнился в своих действиях и позвонил на номер горячей линии банка, где ему сообщили, что он разговаривал с аферистами и с его банковской карты списано 210 тысяч рублей.



Мошенница звонила из Москвы. В настоящий момент её номер телефона недоступен, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



