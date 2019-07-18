Лжесотрудница банка убедила мужчину продиктовать код с смс
К полицейским Иркутска с заявлением о обратился 29–летний местный житель. Накануне ему позвонила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка.
Она сообщила, что неизвестные через его онлайн-кабинет на сайте банка пытаются снять деньги. Чтобы предотвратить это, лжесотрудница предложила установить защиту от мошенников, для чего попросила назвать код подтверждения из SMS-сообщения.
Выполнив требования девушки, иркутянин усомнился в своих действиях и позвонил на номер горячей линии банка, где ему сообщили, что он разговаривал с аферистами и с его банковской карты списано 210 тысяч рублей.
Мошенница звонила из Москвы. В настоящий момент её номер телефона недоступен, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутятин помог мошенникам украсть у него 200 тысяч
Происшествия, Фото:
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