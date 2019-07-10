В Улан-Удэ водитель объехал пробку на Терешковой по трамвайным путям

Автомобилист «пристроился» прямо за вагоном (видео)
В Улан-Удэ «находчивый» водитель решил объехать пробку по трамвайным путям. На улице Терешковой образовалась автомобильная пробка и автовладелец, не долго думая, поехал по путям.
Стоящие в пробке автомобилисты сняли его на камеру мобильного телефона и выложили в паблик ves_ulan_ude_
- Н- Находчивость. Улица Терешковой стоит, лучше искать объезд. Но не как мужчина на видео, - предупреждает автор видео.
На видеокадрах автомобиль едет по огороженным трамвайным путям вслед за вагоном. За машиной тут же следует ещё один трамвай.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» уточнили, что уже ищут ездока. МУП «Управление трамвая» пообещало предоставить видео дорожным полицейским. Нарушителю грозит штраф до полутора тысяч рублей.
Автомобилист «пристроился» прямо за вагоном (видео)
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