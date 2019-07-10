В Улан-Удэ водитель объехал пробку на Терешковой по трамвайным путям

В Улан-Удэ «находчивый» водитель решил объехать пробку по трамвайным путям. На улице Терешковой образовалась автомобильная пробка и автовладелец, не долго думая, поехал по путям.Стоящие в пробке автомобилисты сняли его на камеру мобильного телефона и выложили в паблик ves_ulan_ude_- Н- Находчивость. Улица Терешковой стоит, лучше искать объезд. Но не как мужчина на видео, - предупреждает автор видео.На видеокадрах автомобиль едет по огороженным трамвайным путям вслед за вагоном. За машиной тут же следует ещё один трамвай.В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» уточнили, что уже ищут ездока. МУП «Управление трамвая» пообещало предоставить видео дорожным полицейским. Нарушителю грозит штраф до полутора тысяч рублей.