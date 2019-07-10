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Лесные пожары в Бурятии тушат с помощью вертолётов

Лесные пожары в Бурятии тушат с помощью вертолётов
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
В республике горит 858 га леса

В Бурятии лесные пожары, находящиеся в труднодоступной горной местности, тушат с помощью вертолётов «Ми-8» и «Ми-2».

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению девяти лесных пожаров в Иволгинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах. В результате локализовано три очага, ликвидировано четыре очага. Продолжаются работы по дотушиванию одного локализованного очага площадью 107 га и тушению двух лесных пожаров общей площадью 751 га в Северо-Байкальском районе.

- Лесные пожары находятся в труднодоступной горной местности, доставка и средств осуществляется вертолётами «Ми-8» и «Ми-2». Использование тяжёлой и лесопожарной техники невозможно, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

На территории Северо-Байкальского района продолжает действовать режим ЧС, в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

За сутки на тушении лесных пожаров работало 270 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 55 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.

Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 9 термоточек в Северобайкальском районе, 2 термоточки в Баунтовском районе, 1 термоточка в Муйском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

За пожароопасный сезон выявлено 29 виновников возникновения лесного пожара, возбуждено 34 уголовных дела предусмотренных ст.261 УК РФ, привлечено к уголовной ответственности 4 лица.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44
лесные пожары
 
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