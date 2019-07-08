На пожаре погибли 10 птиц
7 июля в селе Иркилик Прибайкальского района горела перепелиная ферма. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны полностью горела кровля здания.
В результате возгорания огнём уничтожена кровля здания на площади 300 кв.м. Сгорело 10 перепёлок.
- Причиной пожара стали причины, связанные с неисправностью теплогенерирующих агрегатов и установок, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Перепелиная ферма сгорела в Бурятии
Происшествия, Фото:
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