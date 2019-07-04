В Иркутской области покупатель хлеба забрал из кассы 5 тысяч

Мужчина может отправиться за решётку на 7 лет



В Тайшете неизвестный вошёл в продуктовый магазин и попросил булку хлеба. Когда продавец отвлеклась, мужчина толкнул её и забрал из кассы более пяти тысяч рублей.



В ходе розыска сыщики вышли на след предполагаемого грабителя. Им оказался ранее судимый 55-летний местный житель.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

