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В Тайшете неизвестный вошёл в продуктовый магазин и попросил булку хлеба. Когда продавец отвлеклась, мужчина толкнул её и забрал из кассы более пяти тысяч рублей.
В ходе розыска сыщики вышли на след предполагаемого грабителя. Им оказался ранее судимый 55-летний местный житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.
В Иркутской области покупатель хлеба забрал из кассы 5 тысяч
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