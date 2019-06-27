В Улан-Удэ подросток рассчитывался в магазинах чужой картой

Банковская карта была оснащена бесконтактной системой расчёта



24 июня к улан-удэнским полицейским обратился 22-летний горожанин с заявлением о краже. Он рассказал, что утром на его телефон пришли смс-сообщения об оплате покупок с утерянной им банковской карты. Ущерб составил более четырёх тысяч рублей.



Мужчина заблокировал оснащённую бесконтактной системой расчёта карту и только вечером сообщил о произошедшем правоохранителям.



Стражи порядка отсмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине, где расплачивался вор. В подозреваемом сотрудник ПДН узнала 16-летнего парня, ранее состоявшего на учёте за кражу.



- Молодой человек по горячим следам задержан. Он признался, что использовал чужую карту в корыстных целях, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Кроме того, в настоящее время подросток уже привлекается к уголовной ответственности за имущественные преступления в Железнодорожном районе.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в МВД по Бурятии.

