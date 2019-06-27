В Бурятии пожарный спас из задымлённого дома 10 человек

Пожар произошёл сегодня утром в Закаменске



Сегодня, 27 июня, в 6:02 на пульт дежурного пожарной охраны города Закаменск поступило сообщение о дыме, шедшем из квартиры многоквартирного жилого дома. На место происшествия немедленно были направлены три отделения пожарной охраны в количестве восьми человек.



На момент прибытия первого пожарного расчёта шёл сильный дым из квартиры на первом этаже. В течение 12 минут работало звено газодымозащитной службы пожарной части №22.



Во время ликвидации пожара пожарный Дмитрий Яковлев экстренно совершал обход соседних квартир, сообщая жильцам дома о возгорании – его усилиями было эвакуировано 10 человек.



В 6:25 возгорание было полностью ликвидировано.



В результате пожара уничтожен диван, кровать, повреждено окно и стены. Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. В квартире никого не было, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

