В Бурятии потушили лесной пожар

Он произошёл в Заиграевском районе



За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен и ликвидирован один лесной пожар площадью 7 га. Он действовал в Заиграевском районе.



На тушении было задействовано 12 человек из числа лесной охраны и 6 лесопожарных машин. Ведутся следственные мероприятия по выявлению виновников возникновения лесного пожара.



На утро 7 июня работ по тушению лесных пожаров не проводится, сообщили в пресс-службе Республиканского отдела лесного хозяйства.



