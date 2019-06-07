Он произошёл в Заиграевском районе
За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен и ликвидирован один лесной пожар площадью 7 га. Он действовал в Заиграевском районе.
На тушении было задействовано 12 человек из числа лесной охраны и 6 лесопожарных машин. Ведутся следственные мероприятия по выявлению виновников возникновения лесного пожара.
На утро 7 июня работ по тушению лесных пожаров не проводится, сообщили в пресс-службе Республиканского отдела лесного хозяйства.
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, Фото:
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