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У улан-удэнца нашли сигарету с гашишным маслом

У улан-удэнца нашли сигарету с гашишным маслом
Происшествия, 
Мужчину привлекут к уголовной и административной ответственности

Днём 3 июня сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №2 Улан-Удэ задержали на улице Сахьяновой 34-летнего горожанина. У него изъяли свёрток с табачной смесью и 1,5 гр гашишного масла.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что улан-удэнец в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. За это его привлекут к административной ответственности.

Мужчина не работает, ранее не судим. Мужчина пояснил, что собрал и заготовил наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
наркотики
 
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