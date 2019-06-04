У улан-удэнца нашли сигарету с гашишным маслом

Мужчину привлекут к уголовной и административной ответственности



Днём 3 июня сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №2 Улан-Удэ задержали на улице Сахьяновой 34-летнего горожанина. У него изъяли свёрток с табачной смесью и 1,5 гр гашишного масла.



По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что улан-удэнец в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. За это его привлекут к административной ответственности.



Мужчина не работает, ранее не судим. Мужчина пояснил, что собрал и заготовил наркотик для личного употребления.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

