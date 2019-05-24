В Забайкалье 1,5-годовая девочка погибла из-за пьяных родителей

Родителей отправили под домашний арест
В посёлке Лесной Читинского района 1,5-годовалая девочка погибла от ожогов, так как родители не вызвали вовремя врачей. Её родители взяты под домашний арест, сообщает пресс-служба Читинского районного суда.
«Супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно оставили дочь без помощи в опасном для жизни ее состоянии. В результате преступных действий, их малолетняя дочь скончалась от развившегося ожогового шока 2 степени», - сообщили в суде.
У супругов есть ещё двое маленьких детей. Родители о них не заботятся, злоупотребляют спиртными напитками в присутствии детей, оставляют их в холодном помещении без присмотра.
«Суд избрал в отношении супругов меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Им запрещено выходить за пределы жилого помещения, в котором они будут проживать, запрещено ведение переговоров с использованием мобильных средств связи», - уточнили в Читинском районном суде.
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Происшествия, Фото:
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