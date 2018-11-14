В Иркутской области ищут мошенницу, обманувшую старушку



В Иркутской области сотрудники МВД «Зиминский» разыскивают женщину, которая обманом похитила у 77-летней пенсионерки деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



4 ноября злоумышленница встретила на улице пожилую женщину и при общении с ней убедила её в том, что они знакомы. Престарелая жительница Саянска пригласила аферистку к себе домой и заняла ей около 50 тысяч рублей. Спустя некоторое время потерпевшая обратилась в полицию, когда поняла, что её обманула неизвестная.



В настоящее время оперативники устанавливают людей, которые могли бы видеть подозреваемую. Полицейские изучают записи с камер наблюдения, где зафиксирована мошенница. Не исключено, что она может направиться в другой район Приангарья.



Граждан, обладающих сведения о случившемся, полиция просит обратиться по телефону 02 либо 89041118877, 89526335988.



Приметы разыскиваемой: на вид 30-40 лет, плотного телосложения, рост 150-160 см, лицо круглое, европейский тип внешности.



Была одета: пуховик серого цвета длинною ниже колен с капюшоном, справа на пуховике в правой части имеется белая эмблема, чёрная вязаная шапка, чёрный шарф, завязанный поверх пуховика, черные трико, черные ботинки, сзади на спине надет рюкзак чёрного цвета, выполненный из кожи. На голове носит бандану светлого цвета.

