В Бурятии мужчина с марихуаной пытался сбежать от росгвардейцев

В Кяхте сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя с марихуаной



При патрулировании территории группа задержания вневедомственной охраны задержала 57-летнего жителя Кяхты.



Мужчина при виде патрульного автомобиля попытался скрыться, что привлекло внимание бойцов вневедомственной охраны. При личном досмотре у задержанного обнаружили наркотическое вещество растительного происхождения – марихуану весом 75 граммов.



Задержанный, ранее судимый, был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения. По данному факту возбуждено уголовное дело со ст. 228 Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



