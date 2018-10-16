Водитель сбил насмерть мужчину и уехал
Полицейские разыскивают водителя, который 14 октября около 21:00, следуя по трассе «Хоринск – Улан-Удэ», на улице Санжиева в селе Эрхирик сбил 38-летнего мужчину, находившегося на проезжей части. После ДТП автомобилист с места происшествия скрылся.
Пешеход в результате полученных травм скончался.
- В настоящее время полицией ведётся розыск водителя. На месте ДТП найдены фрагменты бампера, осколки фар автомашины. Марка автомобиля установлена, - сообщают в УГИБДД по Бурятии.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся или стал очевидцем ДТП, полицейские просят сообщать по телефонам: 8(30136) 4-13-59, 8(30136) 4-17-17.
Всего с начала года на территории Заиграевского района произошло 14 наездов на пешеходов, в 10 из которых виновниками ДТП стали сами пешие участники дорожного движения.
Основная причина ДТП – нахождение пешехода на проезжей части либо переход дороги в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения, в том числе, в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости.
Инспекторы отмечают, что на автодорогах вне населённых пунктов на одежде пешеходов в тёмное время суток должны быть размещены светоотражающие элементы. Они дают возможность водителю заблаговременно заметить человека и затормозить.
Водители, ставшие участниками ДТП, не должны покидать место происшествия.
В Бурятии ищут виновника смертельного ДТП
Происшествия, Фото:
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