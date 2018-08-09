Бурятия вошла в число самых криминогенных регионов Сибири

Она оказалась в антирейтинге вместе с Забайкальем и республикой Тыва



Меньше всего преступлений совершается в Омской области - 696 на 100 тысяч населения, относительно неплохая криминальная обстановка наблюдается и в Красноярском крае (792), Томской области (811), в Новосибирской области и Алтайском крае (соответственно 821 и 826 преступлений на 100 тысяч жителей).



А вот показатель Бурятии 1262 случая на 100 тысяч населения. Республика оказалась в числе самых криминогенных регионов, наряду с Забайкальским краем (1169), и республикой Тыва -1487 преступлений на 100 тысяч душ (в целом по СФО – 890).



При этом за полгода в Иркутской области зарегистрировано 20824 преступления или 866 правонарушений в расчёте на 100 тысяч человек. По данному показателю Приангарье находится в середине регионов Сибирского федерального округа, занимая 6-е место (при отсчёте с минимального значения).



В большинстве сибирских территорий количество преступлений снизилось по сравнению с январём-июнем прошлого года. В Иркутской области зафиксировано снижение на 6,3%, по темпам роста регион также занимает 6-е место. А несколько лет назад он был одним из самых криминогенных в Сибири, по итогам 2010 года входил в тройку регионов СФО с наиболее высоким уровнем преступности, сообщает пресс-служба Иркутскстата.

