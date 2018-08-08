Иркутская ОПГ похищала иномарки



Причастными к угону автомобиля были двое мужчин. Ими оказались ранее судимый за различные преступления 25-летний иркутянин и его 30-летний сообщник. По версии следствия, они специализировались на угоне подержанных японских иномарок средней стоимостью от 400 до 500 тысяч рублей, таких как «Тойота Филдер» и «Тойота Виш».



Злоумышленники похищали машины в ночное время в Свердловском и Октябрьском районах Иркутска. В дальнейшем автомобили они планировали возвращать владельцам за денежное вознаграждение.



При обыске в квартирах и гаражах угонщиков полицейские изъяли 16 телефонов, большое количество сим-карт и приборов для повреждения замков зажигания автомобилей.



За всё время злоумышленникам удалось угнать 7 автомобилей, 6 из которых полицейские вернули своим законным владельцам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



На след подозреваемых полицейские вышли при розыске одного из угнанных автомобилей марки «Тойота». Сыщики смогли оперативно установить местоположение иномарки.