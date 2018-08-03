Нарушителя наказали крупным штрафом
Борзинский городской суд Забайкальского края рассмотрел уголовное дело в отношении мастера по эксплуатации машин и механизмов. Мужчина признан виновным в растрате вверенного имущества.
Мастер систематически, при помощи, закреплённой за ним топливной смарт-карты, принадлежащей предприятию, заправлял свой личный автомобиль бензином марки АИ-92, а также продавал автомобильное топливо сторонним лицам прямо на автозаправочной станции. Затем он списывал бензин с баланса, как якобы использованное на нужды предприятия.
Преступление было раскрыто, но к этому времени мужчина успел растратить находившейся в его ведении бензин на сумму свыше 16 тысяч рублей.
После возбуждения уголовного дела виновник в полном размере возместил причинённый ущерб. Суд назначил ему подсудимому наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Забайкалец продавал казённый бензин
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