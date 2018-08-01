В Иркутской области попытку убийства раскрыли спустя 10 лет

Пока преступник был на свободе, он совершил второе нападение



В Бодайбо завершили расследование уголовного дела за убийство, совершённое 10 лет назад, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



В 2007 году на золотодобывающем участке ранее судимый за убийство работник ЗАО «АС Витим» нанёс своему коллеге удар ножом в сердце и скрылся с места происшествия. Потерпевший был спасен, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.



В 2007 году следователь приостановил производство по делу, не сумев вычислить убийцу.



В результате в 2010 году мужчина совершил подобное преступление в Якутии, причинив потерпевшему ножевые ранения. Приговором суда он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и отбывал наказание в лишения свободы в исправительной колонии строго режима.



- В 2017 году в результате вмешательства прокуратуры города Бодайбо производство по уголовному делу, возбуждённому в 2007 году, возобновлено. Собранные материалы переданы из СО МВД России «Бодайбинский» для расследования в Бодайбинский МСО СУ СК России по Иркутской области. Проведён комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, по итогам которого задержан подозреваемый. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - уточнили в прокуратуре.



За бездействие по раскрытию преступления виновные работники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.



В настоящее время уголовное дело направлено в Бодайбинский городской суд для рассмотрения по существу.



