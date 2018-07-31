В Иркутской области сократилось число лесных пожаров



На остальной территории региона накануне не зарегистрировано ни одного возгорания, сообщает министерство лесного комплекса Иркутской области.



За минувшие сутки, 30 июля, в Иркутской области значительно сократилось количество и площади лесных пожаров в зоне космомониторинга.По данным Иркутскавиалесоохраны, сегодня утром в Катангском районе оставалось шесть очагов, возникших из-за гроз, на общей площади 17 088 га. Все они закрыты по решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.