В Иркутской области сократилось число лесных пожаров

Возгорания произошли из-за гроз
За минувшие сутки, 30 июля, в Иркутской области значительно сократилось количество и площади лесных пожаров в зоне космомониторинга.
По данным Иркутскавиалесоохраны, сегодня утром в Катангском районе оставалось шесть очагов, возникших из-за гроз, на общей площади 17 088 га. Все они закрыты по решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
На остальной территории региона накануне не зарегистрировано ни одного возгорания, сообщает министерство лесного комплекса Иркутской области.
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