В Бурятии пожарные эвакуировали из горящего дома 11 человек

Из-за пожара в подъезде было сильное задымление



Около десяти вчера 21 июля в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что горит квартира на пятом этаже, в подъезде сильное задымление.



Прибывшие огнеборцы сразу приступили к эвакуации жильцов. По лестничным маршам газодымозащитники вывели из задымленного подъезда 11 человек.



- Пожар был ликвидирован спустя двадцать минут, пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, в том числе пожарная автолестница, 5 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



В результате пожара выгорела спальная комната, мебель и домашние вещи. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

