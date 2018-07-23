Из-за пожара в подъезде было сильное задымление
Около десяти вчера 21 июля в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что горит квартира на пятом этаже, в подъезде сильное задымление.
Прибывшие огнеборцы сразу приступили к эвакуации жильцов. По лестничным маршам газодымозащитники вывели из задымленного подъезда 11 человек.
- Пожар был ликвидирован спустя двадцать минут, пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, в том числе пожарная автолестница, 5 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В результате пожара выгорела спальная комната, мебель и домашние вещи. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
В Бурятии пожарные эвакуировали из горящего дома 11 человек
Происшествия, Фото:
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