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В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «УАЗ» (фото)

В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «УАЗ» (фото)
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла вблизи жилых домов

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне около часа дня на улице Тобольская в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. По словам очевидцев, водитель «Тойоты Камри», выезжавший со двора, не уступил дорогу «УАЗ».




В столкновении обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. 





Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в пригороде произошло крупное ДТП, в котором погибли три человека, ещё трое пострадали. 
ДТП
 
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