В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «УАЗ» (фото)

Авария произошла вблизи жилых домов
Как стало известно «Байкал-Daily», накануне около часа дня на улице Тобольская в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. По словам очевидцев, водитель «Тойоты Камри», выезжавший со двора, не уступил дорогу «УАЗ».
В столкновении обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в пригороде произошло крупное ДТП
, в котором погибли три человека, ещё трое пострадали.
Авария произошла вблизи жилых домов
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