В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «УАЗ» (фото)

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне около часа дня на улице Тобольская в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. По словам очевидцев, водитель «Тойоты Камри», выезжавший со двора, не уступил дорогу «УАЗ».

В столкновении обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.

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