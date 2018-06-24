Читинка повредила психику малолетнего сына, занимаясь проституцией на дому

Черновский районный суд признал читинку, занимавшуюся проституцией на дому, виновной в причинении тяжкого вреда психическому здоровью сына по неосторожности



- Установлено, что с марта по декабрь 2016 года [читинка] неоднократно вступала в половую связь с посторонними мужчинами в присутствии малолетнего, который просыпаясь наблюдал за ними. При этом сама она предполагала, что ребёнок спит, — говорится в сообщении.



Читинка полностью признала свою вину. Суд назначил ей 3 года ограничения свободы.



В прокуратуре уточнили, что изначально ребёнок 2013 года рождения, указывал, что увиденные «действия сексуального характера» произошли с ним в реабилитационном центре «Надежда». Однако, следствие опровергло первоначальные показания мальчика, сообщает «Чита.ру».

