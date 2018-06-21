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Суд оставил под арестом экс-главу минздрава Забайкалья

Происшествия, 
Забайкальский краевой суд отклонил жалобы адвокатов бывшего министра здравоохранения региона Михаила Лазуткина и оставил его под стражей до 12 августа

В своем выступлении защитники экс-главы регионального Минздрава заявили, что их подопечный подвергается психологическим пыткам, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

- Суд рассмотрел жалобы адвокатов Лазуткина. Они просили изменить меру пресечения на более мягкую - домашний арест или залог, который не конкретизировали. <...> Выслушав стороны, судья оставил без изменения избранную меру пресечения. После продления очередного срока содержания под стражей бывший министр останется под арестом до 12 августа, - сказала Михайлюк.

По словам Михайлюк, в ходе заседания адвокаты Лазуткина объявили, что следствие ведется неэффективно, а на их подзащитного оказывается давление. Адвокат Ирина Алабужева заявила, что бывший министр «подвергается психологическим пыткам, у него явно ухудшилось состояние здоровья, он похудел на 15 килограммов».

По мнению следствия, покинув СИЗО, Лазуткин может попытаться скрыться от следствия, так как у него якобы есть недвижимость в Таиланде. Кроме того, экс-министр, как считают следователи, может оказывать давление на свидетелей.

В ответ на это Лазуткин заявил, что ни у него, ни у его родственников недвижимости в Таиланде нет, что он сам, в первую очередь, заинтересован в объективном рассмотрении дела, и что от следствия и суда скрываться не намерен.

Лазуткин возглавлял Минздрав Забайкалья с 2013 года по 2016 год при бывшем губернаторе Константине Ильковском. Он был задержан 28 ноября 2017 года в Хабаровске и доставлен в Читу. В отношении экс-министра возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). 29 ноября бывший чиновник был арестован.

По данным пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю, экс-министр и его подчиненный договорились с руководителем московской фирмы о том, что за взятки будут обеспечивать победу фирмы в аукционах на поставку медтехники в учреждения края.

Следствие полагает, что почти за два года экс-министр получил 16 млн рублей вознаграждений, а его подчиненный - 1,6 млн рублей, сообщает ТАСС.
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