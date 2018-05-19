В Бурятии работница дома культуры растлила 8-классника

30-летняя женщина закрутила роман с 14-летним подростком



17 мая в правоохранительные органы поступило заявление жительницы одного из сёл Баргузинского района о том, что её 14-летний сын вступил в половые отношения с 30-летней женщиной – работником местного дома культуры.



Подозреваемая одинокая 30-летняя женщина трудилась в сельском доме культуры. В ходе допроса она заявила, что примерно месяц назад ей начал оказывать знаки внимания школьник, проживающий неподалеку. Подросток звонил ей, писал сообщения, в которых признавался в любви, встречал вечером возле клуба после работы и провожал домой. Она не относилась к этим ухаживаниям серьёзно.



Однако в конце марта восьмиклассник пришёл к её дому поздним вечером, попросил пустить его внутрь и с порога полез с ласками и поцелуями. Якобы подросток был настолько настойчив, что молодая женщина не устояла и вступила с ним в половую связь. Вскоре в небольшом селе поползли слухи, которые дошли до матери школьника.



Во время строгих расспросов сына выяснилась правда, после чего женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. После проверки на 30-летнюю работницу дома культуры завели уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» (ч. 1 ст. 134 УК РФ).



- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы. До этого случая подозреваемая женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала; по месту жительства и месту работы характеризовалась положительно, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.



Если суд признает её виновной, то женщине может быть назначено наказание в виде обязательных или принудительных работ. Также ей грозит лишение свободы на срок до 4 лет, уточнили в СУ СКР по Бурятии.



