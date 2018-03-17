В Бурятии утонул полицейский автомобиль

Следственно-оперативная группа ехала на проверку информации о совершенном преступлении



ЧП произошло сегодня около 4 часов утра в Селенгинском районе, на акватории озера Гусиное, в 1,5 км от берега.



Находившиеся в автомобиле сотрудники эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба МВД по РБ.



Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Бурятии обращает внимание жителей республики на то, что в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд также непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и кустов.



Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%.



Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лёд ненадежен.

