В Иркутске полицейские предлагают сбежавшему водителю явиться добровольно

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции проводят разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего пешехода



16 марта около 14.30 в районе дома № 8 по улице Мамина Сибиряка областного центра неизвестный водитель допусти наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Предварительно известно, что ребёнок получил незначительные травмы. Водитель транспортного средства покинул место происшествия.



В настоящее время полицейские устанавливается свидетелей и возможных очевидцев произошедшего.



Граждан, обладающих информацией и сведениями по данному дорожно-транспортному происшествию, полиция просит обратиться в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефону 21-76-00 или 02.



В свою очередь покинувшего место ДТП водителя правоохранительные органы призывают самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснения с целью объективного и всестороннего разбирательства, сообщает ГУ МВД.

