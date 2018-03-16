В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции проводят разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего пешехода
16 марта около 14.30 в районе дома № 8 по улице Мамина Сибиряка областного центра неизвестный водитель допусти наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Предварительно известно, что ребёнок получил незначительные травмы. Водитель транспортного средства покинул место происшествия.
В настоящее время полицейские устанавливается свидетелей и возможных очевидцев произошедшего.
Граждан, обладающих информацией и сведениями по данному дорожно-транспортному происшествию, полиция просит обратиться в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефону 21-76-00 или 02.
В свою очередь покинувшего место ДТП водителя правоохранительные органы призывают самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснения с целью объективного и всестороннего разбирательства, сообщает ГУ МВД.
В Иркутске полицейские предлагают сбежавшему водителю явиться добровольно
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