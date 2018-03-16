Ущерб составил больше 40 тысяч рублей
В Иркутской области выявлено 7 эпизодов мошеннических действий, в результате которых похищено более 40 тысяч рублей. В числе пострадавших, оказались жители Прибайкалья и Красноярского края.
Установлено, что летом прошлого года неоднократно судимый 34-летний житель Братска разместил в социальной сети объявление о продаже в городах Зиме и Тайшете Иркутской области несуществующих железнодорожных шпал. Основным условием сделки являлась предварительная оплата доставки и половины стоимости покупки.
Следственным отделом по расследованию экономических преступлений следственной части СУ МУ МВД РФ «Братское» возбуждено уголовное дело по частям 1, 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В рамках расследования проведён обыск по месту жительства злоумышленника. Изъяты ноутбук, сим-карты и телефоны, которые использовались для совершения преступления. Выводы проведённых компьютерных экспертиз и иных криминалистических исследований полностью подтвердили причастность фигуранта уголовного дела к противоправной деятельности.
Следственными органами приняты меры для возмещения нескольким пострадавшим причинённого материального ущерба.
В настоящее время предварительное следствие завершено, и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Братчанин продавал несуществующие шпалы
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