Глава Бурятии: «Никого из обманутых дольщиков не бросим»

Алексей Цыденов в Москве обсудит финансирование на долгострои в Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в соцсетях дал обещание, что все проблемные дома дольщиков будут достроены. Вопросы в чат писали дольщики «ДомСтройКомплект», «Сити-Строй» и участники программы «Молодёжный жилищный комплекс».
- 28-го у меня встреча в Москве с федеральным фондом защиты прав дольщиков. Будем обсуждать, сколько федеральной поддержки должно быть выделено. В целом, чтобы достроить все наши дома, нужно 500 миллионов, - сообщил Цыденов. – Отработаем этот вопрос с федеральным фондом.
Ранее в России вступили в силу изменения в закон «О долевом строительстве». Регионы получили право создавать региональные фонды поддержки дольщиков. Это дало возможность регионам привлечь деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев. Главное условие – застройщики должны быть признаны банкротами. Региональный фонд либо достроит проблемные дома на средства федерального бюджета, либо возместит дольщикам вложенные ими деньги при отсутствии возможности достройки объекта.
Сейчас в Бурятии осталось девять проблемных домов. Недавно из списка были исключены дома на улице Борсоева, на бульваре Карла Маркса и на улице Крылова.
Работа ведётся по следующим объектам: дом в 105 микрорайоне (застройщик «ДомСтройКомплект, 237 дольщиков), дом в 140А квартале («Тамир», 146 дольщиков), дом на улице Ключевская, 20А квартал («Бизнес-Инвест», 41 дольщик), дом на улице Сахьяновой, 9 («Улан-Удэжилстрой», 116 дольщиков), дом в 111 квартале («Регионжилстрой», 4 дольщика), дом на улице Лебедева («Промгражданстрой», 145 дольщиков), дом на улице Столичная («ГК Шэнэсэн», 37 дольщиков), дом на проспекте Строителей («Сити-Строй», 208 дольщиков), дом на улице Ключевская («Монолит», 59 дольщиков).
- За два года мы ввели шесть дома. В 19-м году это было 250 дольщиков. По всем остальным дома закончим в любом случае. Ни один дом не оставим. Может, не так быстро, как хотелось бы, но никого не бросим, - заверил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии: «Никого из обманутых дольщиков не бросим»
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