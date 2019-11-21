В Улан-Удэ сдали ещё один проблемный «долгострой»

Дом на бульваре Карла Маркса достраивал новый застройщик
31 октября комитет по строительству Улан-Удэ выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по бульвару Карла Маркса, 18а. Это 15-этажный жилой комплекс на 59 квартир общей площадью 3 128,0 кв.м.
- Для завершения строительства министерством строительства Бурятии оказывалась поддержка при решении организационных вопросов, рассматривались предложения инициативной группы дольщиков, проводились комиссии при правительстве, на которых присутствовали участники долевого строительства и застройщик, - сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.
С июля 2017 года объект был передан новому застройщику - ООО «Партнер-Строй-Инвест», который на сегодня и завершил возведение дома.
Как сообщал «Байкал-Daily», жилой комплекс «Весна» на 52 квартиры строился с 2015 года. Несмотря на хорошее расположение, дом стал долгостроем. На стройке сменилось два застройщика – ООО «Век» и СК «Дом». Здание в итоге достроил третий – ООО «Партнер-Строй-Инвест».
Проблема обманутых дольщиков сдвинулась с мёртвой точки в 2018 году. Тогда был сдан один из самых проблемных домов – ЖК «Фаворит» на Ключевской, дольщики которого уже отчаялись получить ключи и проводили акции протеста. В октябре 2019 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о создании регионального фонда дольщиков. Фонд сможет привлекать деньги из федерального бюджета на завершение строительства домов.
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