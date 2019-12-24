Дольщики «проблемного» дома в Улан-Удэ получат ключи от квартир

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МегаФон провёл первый 5G-видеозвонок за Уралом и испытал беспилотный грузовик Бизнес, МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым компании будут совместно формировать современную инфраструктуру для развития услуг связи на угледобывающих предприятиях, внедрять цифровые технологии управления производством, обеспечивающие повышение производительности труда, уровня промышленной и экологической безопасности