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Дольщики «проблемного» дома в Улан-Удэ получат ключи от квартир

Дольщики «проблемного» дома в Улан-Удэ получат ключи от квартир
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В Октябрьском районе сдали ещё один проблемный объект

В Улан-Удэ введён в эксплуатацию ещё один проблемный многоквартирный дом. Он расположен в Октябрьском районе на улице Крылова.

60 участников долевого строительства в самое ближайшее время получат ключи от своих квартир. Это уже третий проблемный объект в 2019 году, по которому восстановлены нарушенные права дольщиков. Раннее введены в эксплуатацию дома по улице Борсоева и бульвару Карла Маркса.

Строительство многоквартирного дома по улице Крылова осуществлялось с привлечением денежных средств дольщиков. Для завершения строительства в 2016 году был создан ЖСК «Крылова 2». Строительство дома завершено за счёт собственных средств участников долевого строительства и при поддержке минстроя Бурятии, который оказывал содействие по присоединению к инженерным сетям, быстрому решению проблемы по изменению территориальной зоны и поиску подрядной организации по устройству детской площадки, строительство которой начнётся в тёплое время года за счёт средств муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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