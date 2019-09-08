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В Улан-Удэ сдали проблемный долгострой на Борсоева

В Улан-Удэ сдали проблемный долгострой на Борсоева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Самый высокий дом Улан-Удэ, дольщики которого устраивали акции протеста, сдали в эксплуатацию

7 сентября в Улан-Удэ сдали в эксплуатацию очередной проблемный объект долевого строительства – двадцатиэтажный жилой комплекс «Флагман» на 133 квартиры по улице Борсоева, 77. Глава республики Алексей Цыденов поздравил собственников квартир.

Жилой комплекс должен был быть сдан компанией «Столицаспецстрой» ещё в 2015 году. Сдача переносилась из-за финансовых проблем застройщика. В 2017 году компания обанкротилась, а продолжением строительства занялась компания «Спутник» под руководством Максима Плюснина.

По словам дольщиков, торжественное открытие должно было состояться 17 сентября, но планы неожиданно поменялись. Собственников квартир предупредили о сдаче в эксплуатацию буквально за три часа. Акт ввода был получен 4 сентября. 



- Власти наконец-то обратили внимание на проблемы дольщиков. Не только нашего дома, но вообще всех. Казалось, раньше они смотрели на проблемы сквозь пальцы. Общими усилиями и властей, и застройщика, и дольщиков проблемы строительства решены. Хочется верить, что нововведения в законодательстве решат проблему несовершенства в области долевого строительства. А мы очень рады, потому что некоторые из нас платили и ипотеку, и аренду три года, - рассказал представитель группы дольщиков Александр.

Собственники квартир поделились, что, несмотря на то, что событие очень радостное и долгожданное, они хотели бы «поставить все точки над i» и получить ответы на нерешённые вопросы. Евгению Луковникову, зампреду правительства по развитию инфраструктуры, дольщики задали важные вопросы: когда и каким образом будет возмещаться компенсация и что делать с «недоделками». Чиновник ответил, что вопрос о компенсации решается через суд, а исполнением судебного решения (которое, по словам дольщиков, у них есть) занимаются непосредственно судебные приставы.

Собственники квартир совместно с чиновниками «прокатились» на лифте, они жаловались, что он застревает. Луковников отметил, что лифт, наоборот, очень хороший, и лучше, чем в доме, в котором он живёт в Москве.

- Дом простоял практически 4 года. И вот разрешение на ввод в эксплуатацию подписано, можно оформлять квартиры в собственность. Ещё остались у жильцов замечания, но застройщик обещает их устранить, - заявил Алексей Цыденов.

Затем он торжественно вручил ключи активисту из группы дольщиков:

- Ну что, вы долго мучились. Наконец отмучились.

После этого глава лично осмотрел две квартиры и увидел недочёты, где-то не закончено проведение электрики, где-то нет бетонной стяжки пола.

Алексей Цыденов сообщил, что приедет через 10 дней, чтобы проконтролировать работу застройщика. Все «недоделки» к 17 сентября должны быть устранены.

Чтобы строительство дома было окончено, комиссия по регулированию вопросов завершения строительства проблемных домов при правительстве Бурятии держала исполнение дорожной карты объекта на контроле, оказывалась поддержка при решении организационных вопросов, рассматривались предложения инициативной группы дольщиков.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в конце июня в парке «Юбилейный» состоялся митинг обманутых дольщиков. Около 40 горожан, в том числе люди, вложившиеся в ЖК «Флагман», развернули плакаты с лозунгами: «Нам чужого не нужно, верните наше», «Хватит врать. Начните строить».
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