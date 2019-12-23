НТВ снял сюжет про обманутых дольщиков из Улан-Удэ

Корреспондент федерального телеканала пообщался с дольщиками, чиновниками и следователями
Федеральный телеканал НТВ снял сюжет про проблемный долгострой в Улан-Удэ, дольщики которого были участниками республиканской программе «Молодёжный жилищный комплекс». Как сообщал «Байкал-Daily», дом в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ с 2014 года замер на уровне фундамента.
- В таком виде объект находится четыре года. Сейчас настолько усугубилась эта обстановка, нас вообще не видят, не слышат… - поделилась дольщица.
15 жителей Улан-Удэ стали дольщиками по инициативе министерства по молодёжной политике и спорта Бурятии. Больше четырёх лет назад на этом месте планировалось возвести дом для молодых специалистов.
- В теории схема получения льготного жилья выглядела логично и эффективно: министерство молодёжной политики и спорта обеспечивало будущих дольщиков первоначальным капиталом, а общественная организация заключала договор со строительной фирмой. Через несколько лет молодые специалисты должны были получить ключи от квартир, - рассказал корреспондент НТВ.
Однако людям не предоставили права выбора, а едва навязали покупать жильё именно по этому адресу и у этого застройщика. На сегодня стройкой занимается уже третий застройщик. Первый затянул по срокам, а потом обанкротился, второй тоже не смог достроить дом. Новый строитель многоэтажки уже снял красивый рекламный видеоролик про будущий дом.
Как сообщал «Байкал-Daily», уже возбуждено уголовное дело на председателя регионального отделения Союза молодёжных жилищных комплексов (МЖК) России по Бурятии Евгения Саттарова. Он обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, имущества в особо крупном размере за совершение действий в интересах дающего».
- По данным следствия, обвиняемый вступил в сговор с одним из местных застройщиков и получил от него через подставное лицо право на квартиру в строящемся доме, стоимостью два миллиона рублей. Взамен председатель, в силу своих полномочий, обеспечил участие этого застройщика в выгодных программах, финансируемых государством, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Уголовное дело скоро будет передано в суд.
НТВ заинтересовался, как так вышло, что чиновники связались с мошенниками. Однако в региональном минстрое ничего ответить не смогли, сославшись на то, что те люди уже попросту не работают.
- Тех уполномоченных лиц, которые начинали данный проект реализовывать, их сейчас в министерстве нет. Они уволились, – сказала отдел развития и реализации программ министерства молодёжной политике и спорта Бурятии Марина Григорьева.
В правительстве Бурятии регулярно проводятся встречи с застройщиком. На которых, как отмечается в сюжете НТВ, новый застройщик «клянётся» закончить дом. В республиканском минстрое отмечают, что повлиять на застройщика они не могут, до тех пор, пока он не признан банкротом. Все беседы носят рекомендательный характер.
Тем временем стройка замерла. На месте будущего многоквартирного дома уже много лет стоит лишь фундамент. Дольщики шутят, что они уже не молодые специалисты и им пора вступать в новую госпрограмму.
Как сообщал «Байкал-Daily», после выхода этого телесюжета дело на контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил заняться делом центральному аппарату ведомства.
Сами обманутые дольщики надеются, что ситуация после выхода на федеральный уровень сдвинется с места. Ведь новый застройщик ООО Группа компаний «Шэнэсэн» строительных работ на объекте не ведёт.
- Там вообще непонятно. Он ищет инвесторов, но что-то не получается у него. Земля уже по всем счетам арестована. Дольшики однозначно решили уже, что не хотят с ним иметь дел и подписывать дополнительное соглашение, - сообщила «Байкал-Daily» дольщица Ольга.
Летом дольщики этого дома обратились к президенту страны Владимиру Путину перед «прямой линией». Пока идут разбирательства, дольщикам уже пять лет приходится платить ипотеки за несуществующие квартиры и снимать жильё. А ведь это все семьи с детьми, некоторые многодетные.
НТВ снял сюжет про обманутых дольщиков из Улан-Удэ
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