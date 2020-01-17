Алексей Цыденов заявил, что требуется «усиление работы»
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в правительстве Бурятии произошли два крупных увольнения. С поста министра здравоохранения Бурятии уволился Дамбинима Самбуев, а кресло министра природных ресурсов освободил Вадим Кантор. Вместе с Самбуев пост покинул замминистра здравоохранения - председатель комитета первичной медико-санитарной помощи, профилактики и реабилитации Батор Будаев.
Глава Бурятии Алексей Цыденов оставил в соцсетях небольшой пост по поводу отставок.
- Хочу поблагодарить коллег за работу. За период совместной работы многое удалось сделать. Существенно обновили медицинское оборудование в районных и республиканских больницах, запустили проект строительства центра ядерной медицины, провели ремонты и новое строительство ФАПов и поликлиник. Не без нареканий, но запустили в республике реформу обращения с твердыми коммунальными отходами; начали строить очистные и ликвидировать свалки в городах и др., - написал Цыденов.
- Вместе с тем, не решенных вопросов и актуальных проблем еще много. И требуется усиление работы, - добавил глава, заключив: «Будем работать!»
Кто займёт вакантные посты, уже известно. Следующим министром здравоохранения станет главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Евгения Лудупова. Минприроды возглавит бывший заммэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев.
Глава Бурятии прокомментировал отставки в правительстве
Власть, Фото:
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