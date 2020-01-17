Алексей Хандархаев займёт кресло главы минприроды Бурятии

В министерстве природных ресурсов произошла неожиданная рокировка
В пятницу, 17 января, в Бурятии продолжается череда громких отставок. Стало известно о том, что пост министра природных ресурсов покидает Вадим Кантор. Он занимал эту должность с сентября 2018-го.
- Кантор написал заявление об увольнение, - сообщили в правительстве Бурятии.
Пост министра природных ресурсов Бурятии предложено занять экс-заместителю мэра Улан-Удэ Алексею Хандархаеву. Его кандидатура поддержана и сейчас проходит процедуру согласования.
Алексей Хандархаев – опытный чиновник, несколько лет работал в мэрии Улан-Удэ, где возглавлял комитет по строительству и комитет городского хозяйства. Затем был выбран депутатом горсовета, в 2015 году избран заммэра города. Был кандидатом от «Гражданской платформы» на выборах мэра Улан-Удэ в сентябре 2019 года.
Сегодня стало известно ещё о нескольких крупных отставках. Пост министра здравоохранения покинул Дамбинима Самбуев. Это произошло после встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Также уволился замминистра здравоохранения Батор Будаев.
Пост министра здравоохранения после прохождения всех согласований займёт главный врач Республиканской клинической больницы имени Семашко Евгения Лудупова.
Также уволился бессменный руководитель отделения Пенсионного фонда по Бурятии Евгений Ханхалаев.
Справка:
Алексей Хандархаев родился в 1960 году в селе Еланцы Ольхонского района Иркутской области. В 1984 году окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. С 2000 по 2003 год обучался в Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 1984 по 1990 год работал в комсомольских органах Бурятской АССР, с 1990 по 1991 год - заместителем председателя Госкомитета Бурятии по делам молодежи. Затем шесть лет трудился в банковских и коммерческих структурах.
С 1998 по 2003 год работал заместителем главы администрации Советского района Улан-Удэ по социальным вопросам.
В 2003 году был приглашен на работу в Москву, где вскоре занял пост заместителя начальника главного управления Пенсионного фонда России по Центральному административному округу Москвы. С 2005 года - заместитель начальника организационного отдела Территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Москве.
С 2006 года - заведующий отделом инвестиционной политики в сфере топливно-энергетического комплекса топливно-энергетического комитета правительства Московской области.
С 2009 года - заместитель генерального директора по экономике, финансам и закупкам ОАО «Энергосбытовая компания Московской области».
С 2011 года - заместитель мэра - председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ. С 2012 по 2014 год – заместитель руководителя администрации Улан-Удэ - председатель комитета городского хозяйства.
С декабря 2015 до осени 2019 года – заместитель мэра Улан-Удэ.
Алексей Хандархаев займёт кресло главы минприроды Бурятии
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