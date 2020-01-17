Самбуев отработал министром здравоохранения Бурятии два года
55-летний Дамбинима Самбуев покинул должность министра здравоохранения Бурятии, которую занимал чуть больше двух лет.
- Он написал заявление об уходе, - подтвердили в правительстве республики.
Причины увольнения пока не раскрываются. Как сообщал «Байкал-Daily», Самбуев возглавил минздрав в декабре 2017 года, после увольнения Валерия Кожевникова. До этого, с 2006 года, Самбуев занимал пост директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии. В конкурсной борьбе за должность министра он обошёл 18 претендентов. В финальном этапе его соперниками были главный врач Гусиноозёрской центральной районной больницы Виктория Нихланова и главный врач Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Евгения Лудупова.
Справка:
Дамбинима Самбуев родился 1 сентября 1964 года. В 1987 году закончил Благовещенский государственный медицинский институт, прошёл интернатуру в городской больнице №2 Улан-Удэ.
С 1988 г. – главный врач Торской участковой больницы Тункинского района.
В 1992-94 гг. – ординатура в Иркутском государственном медицинском институте.
С 1994 г. - главный врач Орликской центральной больницы Окинского района.
В 2002 г. – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в Иркутском государственном медицинском институте.
С 2003 г. – глава МО «Окинский район».
С 2006 г. - исполнительный директор Бурятского фонда обязательного медицинского страхования.
С декабря 2017 по январь 2020-го – министр здравоохранения Республики Бурятия.
Дамбинима Самбуев покинул пост министра здравоохранения Бурятии
Происшествия, Фото:
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