Министром здравоохранения Бурятии станет Евгения Лудупова

Министром здравоохранения Бурятии станет главный врач Республиканской клинической больницы имени Семашко Евгения Лудупова.
- Главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко, депутат Народного Хурала Евгения Лудупова займет пост министра здравоохранения после прохождения всех согласований, - сообщили в правительстве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», кресло министра стало свободным после увольнения Дамбинимы Самбуева. Он возглавил минздрав в декабре 2017 года, после увольнения Валерия Кожевникова. Самбуев уволился сегодня после встречи с главой Бурятии.
В 2017 году Евгения Лудупова принимала участие в конкурсе за должность министра здравоохранения. Она вышла в финал вместе с главным врачом Гусиноозёрской центральной районной больницы Викторией Нихлановой и будущим победителем конкурса Дамбинимой Самбуевым.
Сегодняшняя пятница стала днём увольнений в Бурятии. Сперва стало известно об отставке министра здравоохранения, затем руководителя отделения Пенсионного фонда по Бурятии, затем – министра природных ресурсов.
Справка:
Евгения Лудупова родилась 16 июля 1967 года. В 1992 году окончила Читинский медицинский институт по специальности «Лечебное дело»; в 2003 году – Кемеровский государственный университет по специальности «экономика и управление предприятием».
В 2004 году стала главным врачом Нижнеангарской центральной районной больницы Северо-Байкальского района.