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В микрорайоне Улан-Удэ отловили 7 безнадзорных животных

В микрорайоне Улан-Удэ отловили 7 безнадзорных животных
Общество,  Фото:администрация Октябрьского района
Также было составлено 3 протокола

21 марта в Октябрьском районе столицы Бурятии прошёл рейд по профилактике нападений животных. Сотрудники районной администрации, комитета городского хозяйства, управления ветеринарии РБ, городской станции по борьбе с болезнями животных и службы отлова безнадзорных животных провели межведомственный профилактический рейд в микрорайоне Забайкальский.

В ходе рейда службой отлова было поймано 7 животных. Было составлено 3 протокола, вакцинировано 2 особи, зарегистрирована 1 собака, сообщили в администрации Октябрьского района.
Улан-Удэ отлов бездомных животных безнадзорные собаки собаки

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